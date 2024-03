Kijktips voor het weekend: Dopesick, The Rookie, From en meer

© Hulu / Disney+

Verder gaan volgende week ook het Nederlandse familiedrama Zussen (NPO) en de psychologische thrillerserie Ripley (Netflix) in première.

The Beautiful Game (vrijdag 29/03, Netflix) Britse dramafilm waarin Mal (Bill Nighy) als manager van het Engelse voetbalteam van daklozen zijn spelers naar de Homeless World Cup leidt. Dan voegt hij een getroebleerde spits toe aan de selectie. Bekijk de trailer.

The Wages of Fear (vrijdag 29/03, Netflix) Franse thrillerfilm waarin door een explosie bij een oliebron honderden levens in gevaar komen. Een geheim team moet vervolgens een zeer gevaarlijk woestijngebied zien te doorkruisen om nitroglycerine af te leveren.

Heart of the Hunter (vrijdag 29/03, Netflix) Zuid-Afrikaanse actiefilm over een voormalig huurmoordenaar die gedwongen wordt weer in actie te komen wanneer blijkt dat zijn vriend gestuit is op een samenzwering die tot helemaal in het hart van de regering reikt.

Is It Cake? S03 (vrijdag 29/03, Netflix) Competitieve realityshow waarin taartkunstenaars replica’s maken van handtassen, naaimachines en allerlei andere objecten, waarna beroemde gasten moeten zien te raden of de voorwerpen gemaakt zijn van cake of toch niet.

The Boys in the Boat (vrijdag 29/03, Amazon Prime Video) Waargebeurde dramafilm van George Clooney (Good Night and Good Luck), waarin het roeiteam van de universiteit van Washington zich in 1936 probeert te kwalificeren voor de Olympische zomerspelen.

Renegade Nell (vrijdag 29/03, Disney+) Historische avonturenserie van de maker van Scott & Bailey en Happy Valley, over een onterecht van moord beschuldigde jonge vrouw (Louisa Harland uit Derry Girls) die op de vlucht slaat en uitgroeit tot een bekende outlaw.

Madu (vrijdag 29/03, Disney+) Documentaire over het leven van Anthony Madu, die ooit een zelfgemaakt filmpje online zette waarin te zien was hoe hij op blote voeten ballet danste in de straten van Nigeria en vervolgens, met hulp van actrice Viola Davis, viral ging.

The Great Indian Kapil Show (zaterdag 30/03, Netflix) Komische variétéshow uit India die wordt gepresenteerd door komiek Kapil Sharma. Samen met de vaste castleden maakt hij een programma dat bestaat uit onder meer komische sketches en interviews met celebs.

Glass (zaterdag 30/03, Netflix) Dramafilm van M. Night Shyamalan die dient als vervolg op zowel Unbreakable (2000) als Split (2016). Superheld David Dunn (Bruce Willis) en bad guy The Beast (James McAvoy) worden opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis.

Dopesick (zaterdag 30/03, NPO 3) Dramaserie over de enorme toename in het gebruik van opioïden in de Verenigde Staten. Michael Keaton speelt een bezorgde huisarts die de nieuwe pijnstiller OxyContin voorschrijft aan een nog jonge patiënt. Lees de recensie.

Jerrod Carmichael Reality Show (zaterdag 30/03, HBO Max) Komische realityshow over het leven van komiek Jerrod Carmichael, bekend van de sitcom The Jerrod Carmichael Show, waarin hij zijn privéleven probeert te combineren met zijn hectische carrière.

The Rookie S05 (zondag 31/03, Netflix) Politiedrama waarin John Nolan (Nathan Fillion) na een carrièreswitch werkt als agent bij de LAPD. Annie Wersching keert in de première van het vijfde seizoen weer terug als seriemoordenaar Rosalind Dyer. Lees de recensie.

From S01 (zondag 31/03, Netflix) Mysterieuze horrorserie van de producenten van Lost, over verschillende mensen die terechtkomen in een spookachtig stadje dat ze vervolgens niet meer kunnen verlaten. Harold Perrineau (Lost) speelt de sheriff. Lees de recensie.

Sex and the City (zondag 31/03, Netflix) Komische dramaserie van HBO over de levens van vier hartsvriendinnen in New York. Sarah Jessica Parker voert de cast aan als sekscolumniste Carrie Bradshaw. Alle zes seizoenen worden beschikbaar gesteld. Bekijk de trailer.

Dexter (zondag 31/03, Netflix) Misdaadserie met Michael C. Hall (Six Feet Under) als een forensisch onderzoeker bij de politie van Miami, die buiten zijn werktijd talloze moordenaars die eerder hun straf wisten te ontlopen alsnog om het leven brengt. Lees hier meer.

Moving On (zondag 31/03, Netflix) Komische film uit 2022 van Paul Weitz (About a Boy) over twee oude vriendinnen (Lily Tomlin en Jane Fonda, tevens samen op Netflix te zien in de sitcom Grace and Frankie) die wraak willen nemen op iemand uit hun verleden.

The Maze Runner Trilogie (zondag 31/03, Netflix) Filmtrilogie over jongeren die moeten zien te ontsnappen uit een gigantisch doolhof, en vervolgens steeds meer ontdekken over de geheimen van de mysterieuze organisatie die verantwoordelijk is voor hun situatie.

Flikken Maastricht S15 (zondag 31/03, VRT 1) Nederlandse politieserie die zich afspeelt in en rond de hoofdstad van Limburg. In de première moet Wolfs ontsnappen uit een brandend huis, terwijl zijn collega Eva zit opgesloten in een vrachtwagen. Lees hier meer.

Sherlock (maandag 01/04, Netflix) Britse misdaadserie met Benedict Cumberbatch als een hedendaagse Sherlock Holmes en Martin Freeman als zijn metgezel John Watson. Alle vier de seizoenen (drie afleveringen per seizoen) verschijnen vandaag. Lees hier meer.

The Magic Prank Show with Justin Willman (maandag 01/04, Netflix) Realityshow van illusionist Justin Willman, die eerder zijn magie liet zien in Magic for Humans. In zijn nieuwe show gebuikt hij zijn vaardigheden om mensen op verzoek in de maling te nemen.

Together Treble Winners (dinsdag 02/04, Netflix) Documentaire over het seizoen van de Engelse voetbalclub Manchester City in 2022-2023, toen de spelers van trainer Pep Guardiola naast de landstitel en de beker ook voor het eerst de Champions League wonnen.

Rodeio Rock (woensdag 03/04, Netflix) Komische muziekfilm uit Brazilië over een aspirant-rockzanger die voor een ingrijpende keuze komt te staan wanneer hij zijn beroemde sartanejo lookalike moet vervangen: zal hij zijn identiteit verliezen of toch zijn hart volgen?

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer (woensdag 03/04, Netflix) Documentaireserie over een waargebeurde misdaadzaak: in 2012 wordt het nachtleven in Berlijn opgeschrikt door de gruweldaden van een seriemoordenaar. Een van zijn slachtoffers weet te overleven.

Files of the Unexplained (woensdag 03/04, Netflix) Documentaireserie over onverklaarbare zaken - griezelige ontmoetingen, vreemde verdwijningen, angstaanjagende gebeurtenissen en andersoortige opzienbarende fenomenen – die hier nog eens nader bekeken worden.

Zussen (woensdag 03/04, NPO 1) Familiedrama van de makers van Lieve Mama, waarin boerendochter Rolinde (Joy Delima) na de mysterieuze dood van haar vader (Huub Stapel) geconfronteerd wordt met twee halfzussen en meer familiegeheimen. Bekijk de trailer.

Law & Order: Organized Crime S03 (woensdag 03/04, Star Channel) Spin-off van Law & Order: SVU met Christopher Meloni als rechercheur Elliot Stabler. In de première van seizoen drie is ook zijn oude collega Olivia Benson weer even te zien. Lees hier meer.

Loot S02 (woensdag 03/04, Apple TV+) Komische serie waarin trophy wife Molly Wells (Maya Rudolph uit Saturday Night Live) na haar echtscheiding van een tech-miljonair plotseling een van de rijkste vrouwen op aarde is en zichzelf opnieuw probeert uit te vinden.

Ripley (donderdag 04/04, Netflix) Achtdelige tv-verfilming van het boek The Talented Mr. Ripley, met Andrew Scott (All of Us Strangers) als manipulator Tom Ripley, die in het Italië van de jaren 60 in een web van leugens en bedrog verzeild raakt. Bekijk de trailer.

Crooks (donderdag 04/04, Netflix) Duitse misdaadserie van de maker van Freud, over een kluizenkraker (Frederick Lau) die na de diefstal van een waardevolle munt in grote problemen komt en noodgedwongen met zijn chauffeur op de vlucht slaat. Bekijk de trailer.

The Tearsmith (donderdag 04/04, Netflix) Italiaanse dramafilm waarin Nica en Rigel na hun moeilijke jeugd in een weeshuis samen geadopteerd worden. Vervolgens ontwikkelen ze onverwachte gevoelens voor elkaar en voelen ze zich tot elkaar aangetrokken.

Beverly Hills Cop Trilogie (donderdag 04/04, Netflix) Komische actiefilms waarin de uit Detroit afkomstige detective Axel Foley (Eddie Murphy) telkens weer opnieuw in Bevery Hills belandt. Vanaf 3 juli is Murphy tevens op Netflix te zien in het gloednieuwe vierde deel.