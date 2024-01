Kijktips voor het weekend: Berlin, Captains of the World, The Farewell en meer

© Tamara Arranz / Netflix

Verder komt het tweede seizoen van de Ierse misdaadserie Kin naar de NPO: vanaf maandag op NPO Plus en vanaf donderdag op NPO 3.

Berlin (vrijdag 29/12, Netflix) Spin-off van La Casa de Papel over het verleden van de door Pedro Alonso gespeelde Berlin. Hij stelt in de prequel nu zelf een team van criminelen samen om een veilinghuis in Frankrijk te beroven. Lees de recensie.

Captains of the World (vrijdag 29/12, Netflix) Documentaireserie over het WK voetbal in Qatar in 2022, met volop toegang tot de gang van zaken achter de schermen bij alle 32 landen, inclusief kampioen Argentinië en grote verrassing Marokko.

The Farewell (vrijdag 29/12, NPO 2) Tragikomische film met een voor een Golden Globe genomineerde Awkwafina, over een familie die besluit om de oma niet te vertellen dat ze terminaal ziek is en een grote reünie organiseert. Lees de recensie.

De Beentjes van Sint-Hildegard (zondag 31/12, NPO 2) Tragikomische film waarin een veearts (cabaretier Herman Finkers) doet alsof hij lijdt aan alzheimer om zo van zijn vrouw (Johanna ter Steege uit Spoorloos) verlost te zijn. Lees de recensie.

Dave Chappelle: The Dreamer (zondag 31/12, Netflix) Oudejaarsspecial van komiek Dave Chappelle. Hij praat onder andere over het incident waarbij hij eerder dit jaar op het podium werd aangevallen, vlak na het Oscarincident van Chris Rock.

Time Bomb Y2K (zondag 31/12, HBO Max) Documentaire over de massahysterie die eind jaren negentig ontstond toen mensen bang waren voor een technologische wereldramp: alle computers zouden met de switch van 1999 naar 2000 crashen.

Fool Me Once (maandag 01/01, Netflix) Britse thrillerserie naar het boek van Harlan Coben over een vrouw die de brute moord op haar man moet verwerken, maar hem plotseling denkt te zien op beelden van de nanny-cam in huis. Bekijk de trailer.

Neumatt S02 (maandag 01/01, Netflix) Zwitserse dramaserie over een consultant (Julian Koechlin) die een succesvolle carrière heeft opgebouwd in Zurich. Als zijn vader overlijdt is hij plotseling de eigenaar van diens boerderij op het platteland.

Orange Days (maandag 01/01, Netflix) Romantische dramaserie uit Japan over een student die op de campus een prikkelbare violiste ontmoet. Ze communiceren via gebarentaal en hun nieuwe relatie helpt ze om ieder hun angsten onder ogen te zien.

Bitconned (maandag 01/01, Netflix) Documentaireserie over een waargebeurde misdaad. Drie mannen gebruiken de wispelturige cryptocurrency-markt om miljoenen te stelen van investeerders en daarmee vervolgens zelf als koningen te leven.

You Are What You Eat: A Twin Experiment (maandag 01/01, Netflix) Documentaireserie over een uniek experiment: identieke tweelingen volgen ieder acht weken lang een eigen dieet plus bijbehorende lifestyle om daarna de invloed ervan te meten.

Kin S02 (maandag 01/01, NPO Plus) Ierse dramaserie over de criminele familie Kinsella. In het tweede seizoen krijgen ze slecht nieuws te horen: Eamon Cunningham had een schuld bij een Turks kartel en die moeten zij nu aflossen. Bekijk de trailer.

Out of Touch (dinsdag 02/01, NPO 3) Tragikomische dramaserie uit Zweden waarin een relatietherapeute wanneer ze iemand met haar hand op de borst aanraakt een visioen krijgt van het toekomstige liefdesleven van die persoon. Bekijk de trailer.

Queens of Mystery S02 (dinsdag 02/01, BBC First) Lichtvoetige misdaadserie over Mattie Stone (Florence Hall verving Olivia Vinall), die met hulp van haar drie tantes – en schrijfsters van misdaadverhalen – mysteries onderzoekt. Bekijk de trailer.

The Brothers Sun (donderdag 04/01, Netflix) Actievol familiedrama waarin een moeder (Michelle Yeoh) en haar twee volwassen kinderen, die als dag en nacht van elkaar verschillen, in gevaar komen als de vader wordt gedood. Bekijk de trailer.

Society of the Snow (donderdag 04/01, Netflix) Waargebeurde film over hetrugbyteam dat in 1972 tijdens een vlucht naar Chili neerstortte in het Andes-gebergte en al snel erg extreme maatregelen moest nemen om te overleven. Bekijk de trailer.

