Kijktips voor het weekend: A Spy Among Friends, Sphinx, Shirley en meer

Daarnaast gaat komende donderdag de Zweedse fantasyserie Ronja de Roversdochter, naar het boek van Astrid Lindgren, in première op Netflix.

Shirley (vrijdag 22/03, Netflix) Historische dramafilm van scenarist John Ridley (12 Years a Slave) over politica Shirley Chisholm (Regina King), die eind jaren 60 geschiedenis schreef als de eerste zwarte vrouw in het Amerikaans Congres. Bekijk de trailer.

The Martian (vrijdag 22/03, Netflix) Sciencefictionfilm van Ridley Scott uit 2015, waarin een op Mars gestrande astronaut (Matt Damon) jarenlang moet zien te overleven op de rode planeet, terwijl NASA op aarde een reddingsoperatie probeert op te zetten.

Buying Beverly Hills S02 (vrijdag 22/03, Netflix) Amerikaanse realityshow over het in Los Angeles gevestigde The Agency, dat onroerend goed verkoopt. Het bedrijf wordt geleid door Mauricio Umansky, die zijn dochter Farrah aanstelde als zijn rechterhand.

A Spy Among Friends (vrijdag 22/03, NPO 2) Historische dramaserie waarin twee beste vrienden (Damian Lewis en Guy Pearce) in de jaren 60 voor de Britse geheime dienst werken. Een van hen blijkt echter een dubbelagent voor de Russen. Bekijk de trailer.

Sphinx (vrijdag 22/03, Videoland) Thrillerserie van de maker van Penoza en Anoniem, over een koppel (Rifka Lodeizen en Marcel Hensema) dat weer herenigd wordt met hun ontvoerde dochter, die nu een mysterieuze tatoeage op haar rug heeft. Bekijk de trailer.

Veronika (vrijdag 22/03, SkyShowtime) Zweedse misdaadserie over een agente (Alexandra Rapaport uit The Sandhamn Murders) die kampt met een pillenverslaving en geplaagd wordt door visioenen van slachtoffers uit haar onopgeloste zaken. Bekijk de trailer.

Vera S12 (vrijdag 22/03, VRT 1) Misdaadserie waarin rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn) misdrijven onderzoekt in het ruige landschap van Northumberland. In de première reist ze naar een afgelegen vuurtoren waar een lijk is gevonden. Lees de recensie.

The Equalizer 3 (zaterdag 23/03, Netflix) Derde deel in de reeks actiefilms met Denzel Washington als voormalig spion en ex-marinier Robert McCall. Hij geniet in Italië van zijn rust, totdat zijn gemeenschap bedreigd wordt door criminelen. Bekijk de trailer.

Murder in Provence (zaterdag 23/03, NPO 2) Britse misdaadserie over een stelletje (Roger Allam uit Endeavour Morse als onderzoeksrechter en Nancy Carroll uit Father Brown als zijn vrouw) dat misdrijven onderzoekt in het zuiden van Frankrijk. Lees de recensie.

Black Cab (zaterdag 23/03, Canvas) Thrillerserie over een aan lager wal geraakte docent (Robert Glenister) die aan het werk gaat als taxichauffeur. Tijdens zijn nachtdiensten raakt hij compleet geobsedeerd door een lokale radio-dj (Sean Pertwee). Lees hier meer.

Koningshuis the musical (zondag 24/03, NPO 3) Komische serie van Diederik Ebbinge (De Luizenmoeder) die zich afspeelt achter de schermen bij een musical over het koningshuis. Het koninklijk echtpaar lijkt de 100ste voorstelling bij te gaan wonen. Bekijk de trailer.

The Castaways (zondag 24/03, BBC First) Britse thrillerserie waarin Erin (Céline Buckens) kampt met de verdwijning van haar zus Lori (Sheridan Smith). Als Lori’s creditcard gebruikt wordt in een afgelegen dorpje in Fiji gaat ze op onderzoek uit. Bekijk de trailer.

Teasing Master Takagi-san (maandag 25/03, Netflix) Komische tienerserie uit Japan over de jonge Takagi, die haar klasgenoot Nishikata graag in de maling neemt. Nishikata probeert haar steeds terug te pakken, maar helaas is zij hem steeds opnieuw te slim af.

Tales of the Walking Dead (maandag 25/03, Star) Spin-off van The Walking Dead met zes losstaande verhalen die zich afspelen in de wereld van de originele serie. Met nieuwe acteurs (Terry Crews, Olivia Munn), maar tevens wat oude bekenden. Bekijk de trailer.

Nancy Drew S04 (maandag 25/03, Star) Misdaadserie over de jonge amateur-detective uit de gelijknamige boeken, gespeeld door Kennedy McMann. In het laatste seizoen onderzoekt ze onverklaarbare gebeurtenissen op een lokale begraafplaats. Bekijk de trailer.

Call me Dad (dinsdag 26/03, NPO 3) Komische dramaserie uit Denemarken waarin Emil (Alex Høgh Andersen) ontdekt dat zijn beste vriend (Magnus Haugaard Petersen), met wie hij een eigen bedrijf is gestart, een relatie heeft met zijn moeder. Bekijk de trailer.

The Believers (woensdag 27/03, Netflix) Dramaserie uit Thailand over drie ondernemers die een grote lening voor hun start-up-bedrijf moeten afbetalen. Ze proberen het bedrag bij elkaar te krijgen door met oplichting geld te verdienen aan een boeddhistische tempel.

Testament: The Story of Moses (woensdag 27/03, Netflix) Dramaserie gecombineerd met documentaire, over het leven van de profeet Mozes, die de Israëlieten uit Egypte zou leiden. De drie episodes worden door theologen en historici van commentaar voorzien.

Rest in Peace (woensdag 27/03, Netflix) Argentijnse dramafilm over een man met erg grote geldzorgen en een slechte gezondheid. Door een speling van het lot krijgt hij de kans om zijn familie te beschermen, maar de prijs daarvoor is hoog: voor altijd verdwijnen.

No Pressure (woensdag 27/03, Netflix) Poolse komediefilm over een chef-kok uit de grote stad die misleid wordt om alles te laten vallen en de boerderij van haar oma te komen redden. Eenmaal aangekomen valt ze voor een knappe boer die een geheim verbergt.

The Expendables 4 (woensdag 27/03, Netflix) Vierde deel in de actiereeks over een groep huurlingen, waarin deze keer het personage van Jason Statham het voortouw neemt. Nieuwe toevoegingen aan de cast zijn onder meer 50 Cent, Megan Fox en Iko Uwais.

The Real Housewives of Salt Lake City (woensdag 27/03, Netflix) Realityshow waarin de zeer luxe levens van rijke huisvrouwen in Salt Lake City centraal staan. De vrouwen vliegen elkaar regelmatig in de haren, wat zorgt voor de nodige dramatische perikelen.

The Truth vs. Alex Jones (woensdag 27/03, HBO Max) Documentaire van HBO over de rechtszaak tegen complotdenker Alex Jones. Volgens hem was de schietpartij op Sandy Hook in 2012 in scène gezet, waarna ouders van de slachtoffers hem aanklaagden.

Ronja de Roversdochter (donderdag 28/03, Netflix) Zweedse fantasy-serie naar het boek van Astrid Lindgren. Roversdochter Ronja (Kerstin Linden) groeit op in de middeleeuwen en raakt enorm gefascineerd door een magisch maar gevaarlijk bos. Bekijk de trailer.