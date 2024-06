Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

Kijktips voor het weekend: A Family Affair, Fancy Dance, Oxen: Hangdogs en meer

© Tina Rowden / Netflix

A Family Affair (vrijdag 28/06, Netflix) Amerikaanse komediefilm over een jonge vrouw die grote moeite heeft met de de opbloeiende relatie tussen haar baas, een verwaande filmster (Zac Efron), en haar moeder (Nicole Kidman), een succesvol romanschrijver. Lees de recensie.

The Whirlwind (vrijdag 28/06, Netflix) Zuid-Koreaanse politieke thrillerreeks over een machtsstrijd die tussen de premier en zijn secondant losbarst na een moordpoging op de president. Bekijk de trailer.

Fancy Dance (vrijdag 28/06, Apple TV+) Op een in een Oklahoma gelegen reservaat gefilmd drama met Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon, 2023) die een vastberaden vrouw speelt die haar nichtje op sleeptouw neemt tijdens de zoektocht naar haar vermiste zus. Bekijk de trailer.

Owning Manhattan (vrijdag 28/06, Netflix) Documentaireportret van vastgoedmagnaat Ryan Serhant wiens firma de duurste woningen in New York op de markt brengt. Bekijk de trailer.

Oxen: Hangdogs (zaterdag 29/06, NPO 3) Deense thrillerserie gebaseerd op het boek van auteur Jens Henrik Jensen. De gedecoreerde oorlogsheld Niels Oxen (Jacob Lohmann) wordt valselijk beschuldigd van een moord en stuit dan op een samenzwering. Bekijk de trailer.

Sprint: The World's Fastest Humans (dinsdag 02/07, Netflix) Documentaire waarin de maker zich afvraagt welke sprinter in de voetsporen van Usain Bolt zal treden. Zo komen onder meer Sha'Carri Richardson en Noah Lyles aan het woord over hun pijlsnelle discipline. Bekijk de trailer.

Beverly Hills Cop: Axel F (woensdag 03/07, Netflix) Komiek Eddie Murphy geeft dertig jaar na Beverly Hills Cop III opnieuw gestalte aan Axel Foley, de goedlachse detective. Ditmaal moet hij zijn dochter beschermen en stuit hij op een complot. Bekijk de trailer.

The Man with 1000 Kids (woensdag 03/07, Netflix) Documentairereeks over de Nederlandse Youtuber Jonathan Meijer, die met zijn sperma naar verluidt meer dan 500 vrouwen overal ter wereld zou hebben bezwangerd. Bekijk de trailer.

Bargain (donderdag 04/07, SkyShowtime) Zuid-Koreaanse thrillerreeks over een bordeel waarin organen van nietsvermoedende cliënten worden geveild. De handel komt in gevaar na een grote aardbeving waardoor de criminelen en hun slachtoffers samen vast komen te zitten in het pand. Bekijk de trailer.