Kijktip: Tokyo Idols • TV • 19-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nee, deze 2Doc gaat niet over het zang/auditie-programma dat we onder dezelfde naam kennen, maar over idolen.

‘Idols’ zijn Japanse meisjesbands die met hun uiterlijk en het specifieke geluid van hun muziek grote groepen mannen aan zich binden. Een bizar cultureel fenomeen, dat een cocktail lijkt van de Japanse obsessie met jeugdige vrouwelijke seksualiteit en het totale gebrek aan contact tussen mannen en vrouwen in de hypermoderne Japanse samenleving. Kijken die film – of in ieder geval deze trailer:

2doc: Tokyo Idols, woensdag 19 juli, NPO2, 22:45 uur