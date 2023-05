Kijktip: Tegenlicht: Goudzoekers in YouTube-land • TV • 21-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In haar twaalfjarige bestaan heeft videowebsite YouTube niet alleen heel wat uren aan beeld opgeleverd, maar het medialandschap is door het platform ook veel personalities rijker.

YouTubers Enzo Knol, Anna Nooshin en Mascha Feoktistova zeggen u misschien niks, maar hun filmpjes worden door duizenden jongeren bekeken. Een baan als vlogger is zeker niet onverdienstelijk – het inkomen van Nikkie de Jager, eigenaresse van het make-up kanaal Nikkitutorials, loopt door slimme marketing op tot miljoenen. De Jager bereikt met haar online visagielessen 7 miljoen volgers en lanceerde dit jaar haar eigen lijn met make-upproducten. Dit soort succesverhalen leiden tot een enorme goudkoorts – veel jongeren beginnen een eigen kanaal in de hoop op een fijn zakcentje. Dit heeft zelden resultaat: YouTube kent een enorme begraafplaats van onbekeken video’s. De documentaire volgt succesvolle YouTuber Kwebbelkop, die zijn geld verdient met filmpjes over games en zijn persoonlijke vlogs. In acht jaar tijd werden zijn video’s meer dan 800 miljoen keer bekeken. Jordi ‘Kwebbelkop’ van den Bussche bezoekt VidCon in Los Angeles, de belangrijkste bijeenkomst voor YouTubers, fans, en online influencers, waar hij als een held onthaald wordt. Goudzoekers in YouTube-land geeft een kijkje in de wereld achter het filmpje. Wie gaan er schuil achter de zo vrolijke vloggers op ons scherm? En wat zijn de psychologische consequenties van een online verdienmodel met ‘you’ als unique selling point?

Tegenlicht: Goudzoekers in YouTube-land

Zondag, NPO 2, 21:10 uur