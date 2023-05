Kijktip: Presenting Princess Shaw (NPO) • TV • 20-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Presenting Princess Shaw is een hedendaags portret over eenzaamheid en het menselijk verlangen ergens bij te horen.

Deze feelgood- documentaire werd vorig jaar op IDFA vertoond onder de titel Thru You Princess. Een ontroerend modern sprookje waarin de hardwerkende en nauwelijks rond kunnen komende verpleegster Samantha uit New Orleans droomt van een carrière als zangeres. Ze gebruikt daarbij YouTube als videodagboek en als medium om haar liedjes te delen onder de naam Princess Shaw. Zonder het zelf te weten heeft ze aan de andere kant van de wereld – in Israël – een bewonderaar in de persoon van de Israëlische muzikant/kunstenaar Kutiman. Hij maakt audiovisuele symfonieën door allerlei YouTube-fragmenten samen te voegen. Het resultaat zijn verfijnde opnames die klinken alsof ze in een studio geproduceerd zijn. Ook de video’s van Samantha verwerkt Kutiman in zijn symfonieën. Zijn eerste werk gaat binnen een week viral en wordt meer dan een miljoen keer bekeken. Wanneer Samantha de clip ziet is ze buiten zinnen van vreugde. Wordt dit haar grote doorbraak? Presenting Princess Shaw is een hedendaags portret over eenzaamheid en het menselijk verlangen ergens bij te horen, erkenning te krijgen en geliefd te worden. Een film over talent, doorzettingsvermogen en de willekeur van succes.

2doc: presenting princess shaw, 20 juli, NPO 2, 22:40 uur