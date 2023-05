Kijktip: Kiloknallers • TV • 15-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het aantal kinderen met een levensbedreigende vorm van overgewicht is de afgelopen dertig jaar flink gestegen.

In 2015 hadden maar liefst 18.500 kinderen te maken met morbide obesitas, blijkt uit onderzoek van TNO, het VUmc en het LUMC. Het aantal kinderen met een minder bedreigende vorm van obesitas is nog vele malen groter.

Je hoort het overal in het nieuws: we worden te dik. En iedereen denkt te weten wat we eraan moeten doen. Maar hoe is het nou écht om te zwaar te zijn? Kiloknallers duikt in het leven van vijf kinderen tussen 10 en 12 jaar met obesitas. Regisseurs Charlotte Hoogakker en Daan Bol volgen een jaar lang de levens van vijf kinderen, inclusief hun worstelingen en overwinningen, hun zoektocht naar de feiten en de fabels en het gevecht tegen de vooroordelen.

Zo is er de 11-jarige Naomi uit Gameren die niets liever wil dan wat meer zelfvertrouwen. Ze zoekt van alles uit over wat ze nu eigenlijk eet en schrikt enorm als ze ziet hoeveel suiker er in haar vruchtenhagel zit. Thuis eten ze door geldgebrek niet altijd even gezond, maar daar komt verandering in als haar ouders naar de voedselbank gaan. En we zien Mohamed, ook 11 jaar, uit Amsterdam die al jaren tevergeefs bezig is met afvallen. Hij wil graag mee kunnen rennen met zijn vriendjes en niet meer gepest worden. Er wordt geëindigd hoe er begon; met een knal, op het nieuwjaarsfeest van 2017. Hebben de kinderen hun goede voornemens gehaald?

