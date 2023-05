Kijktip: Gunpowder • TV • 20-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Wauw, spectaculair BBC-drieluik over het Gunpowder Plot.

Begin 17de eeuw probeert een groep rooms-katholieken onder leiding van Robert Catesby (gespeeld door Kit Harrington, Jon Snow in Game of Thrones) in één klap de protestantse koning James Charles van Engeland, zijn familie en een groot deel van de aristocratie te doden door een bom in het paleis van Westminster te plaatsen. Een aanslag die zou worden uitgevoerd door Guy Fawkes (Tom Cullen, Orphan Black), ware het niet dat het complot ontdekt wordt. Al met al een beslissende fase in de Britse geschiedenis. Verder een glansrol voor Mark Gatiss (Mycroft H­olmes in Sherlock).

Zaterdag 21 oktober, BBC 1, 22:10 uur