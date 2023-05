Kijktip: Fernando Ricksen: De finale strijd • TV • 24-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Om de dodelijke spieraandoening ALS een gezicht te geven heeft Ricksen besloten mee te werken aan de documentaire Fernando Ricksen: De finale strijd.

Fernando Ricksen was een begenadigd voetballer. Hij speelde onder meer voor AZ, Glasgow Rangers en kwam 12 keer uit voor het Nederlands Elftal. In Glasgow raakte hij echter verslaafd aan alcohol, cocaïne en vrouwen en kwam diverse keren in opspraak wegens gewelddadig gedrag. Daarnaast belandde hij nog in een vechtscheiding met zijn ex Graciela L’Ami, die nog steeds op zijn geld uit is. Verhalen genoeg dus voor een autobiografie, die er in 2013 ook kwam: Vechtlust.

Bij De Wereld Draait Door vertelt Ricksen tijdens een gesprek over de publicatie van zijn boek op emotionele wijze dat hij lijdt aan de neurologische ziekte ALS. Het nieuws slaat in als een bom. Ricksen, dan pas 37 jaar, heeft het geluk gevonden bij zijn vrouw Veronika en is net vader geworden van dochtertje Isabella. Vele steunbetuigingen volgen, onder meer van zijn oude voetbalclubs Fortuna Sittard en Glasgow Rangers – en zelfs van aartsrivaal Celtic. Er wordt een erewedstrijd georganiseerd met oud-teamgenoten Mark van Bommel, Ronald de Boer en Giovanni van Bronckhorst en er wordt een ontmoeting geregeld met FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Ondanks zijn fysieke terugslag blijft Ricksen strijdbaar. Hij vertelt op zijn website: ‘Ooit zal er iemand de eerste zijn die deze verschrikkelijke ziekte verslaat. Laat ik die persoon maar zijn.’

Om de dodelijke spieraandoening een gezicht te geven heeft Ricksen besloten mee te werken aan de documentaire Fernando Ricksen: De finale strijd, die de impact van de ziekte op zijn leven laat zien. En om anderen te inspireren om niet op te geven, want dat doet Ricksen zelf ook niet.

Fernando Ricksen: De finale strijd, maandag, RTL 7, 22:00 uur