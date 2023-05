Kijktip: Defending Brother No 2 (NPO) • NPO , TV • 17-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Defending Brother No 2 is een documentaire met een lange adem, over niet het makkelijkste onderwerp.

Vijf jaar lang, van 2011 tot eind 2016, volgde regisseur Jorien van Nes hoe ruim dertig jaar na dato in een Internationaal Tribunaal de oorlogsmisdadiger Nuon Chea, de tweede man na Pol Pot in het regime van de Rode Kmer, wordt berecht. Net als ieder mens heeft ook deze van gruwelijke misdaden verdachte, inmiddels stokoude baas, recht op verdediging. Deze is in handen van twee Nederlandse advocaten; Michiel Pestman en Victor Koppe, die neerstrijken in Cambodja om hem bij te staan. De documentaire verweeft op vakkundige wijze drie lijnen: de complexe geschiedenis van de Rode Khmer die in de jaren 70 verschrikkelijk huishield in het land; de juridische verwerking van dit verleden én de ingrijpende persoonlijke gevolgen die dat heeft voor de twee advocaten. Vooral het laatste draagt bij aan het drama van de documentaire. Hun toewijding in de verdediging van een oorlogsmisdadiger toont aan hoe belangrijk het is dat iedereen, ongeacht de misdaad, recht heeft op een eerlijke rechtsgang waarin onderste stenen boven komen. Met name in Victor Koppe, die na een jaar het stokje overneemt van de gedesillusioneerde Pestman, vindt deze spannende en urgente film een even sympathiek als tragische hoofdpersoon.

Defending Brother No 2, dinsdag 17 oktober NPO 2, 22:50 uur en daarna hier