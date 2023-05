Kijktip: Capital • TV , Serie • 10-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In de BBC-serie Capital ontvangen alle bewoners van de Zuid-Londense straat Pepys Road een ansichtkaart met de tekst: ‘We want what you have’.

In de BBC-serie Capital ontvangen alle bewoners van de Zuid-Londense straat Pepys Road een ansichtkaart met de tekst: ‘ We want what you have’. Is het een marketingstunt of is er iets sinisters aan de hand? Naarmate de tijd vordert, ontdekken de welgestelde buurtbewoners dat hun levens met elkaar vervlochten zijn op meer manieren dan ze hadden verwacht.

Capital is gebaseerd op de gelijknamige roman van John Lanchester. Scenarist Peter Bowker is veelvuldig geprezen voor zijn intelligente bewerking van het boek. De regie is in handen van Euros Lyn, die eerder afleveringen regisseerde van Doctor Who, Sherlock, en Broadchurch.

Capital, maandag 10 juli, NPO 2, 22:45 uur