Kijktip: 2Doc: De Erfenis

2Doc: De Erfenis • TV • 04-04-2017

Uitermate vermakelijk egodocument deze film over Daan van der Elsken – inderdaad zoon van wereldberoemd fotograaf/filmer Ed – mits je van egodocumentaires houdt.

Daan (1963) wordt al ruim vijftien jaar geteisterd door depressies en heeft hier de relatie met zijn vader altijd verantwoordelijk voor gehouden. Ed van der Elsken (1925-1990) leidde een wild leven, versleet drie verschillende vrouwen en was altijd aan het werk of op reis. Daan vond zijn vader dwingend, dominant en afstandelijk. Een man die hem leerde dat lopen nooit genoeg was, dat hij altijd moest rennen.

In De erfenis onderzoekt Daan of zijn conclusie wel terecht is. Samen met zijn beste vriend Joris Postema probeert hij grip te krijgen op zijn verleden. Door postuum de confrontatie met zijn vader aan te gaan – aan de hand van gesprekken met familie en vrienden, filmfragmenten en honderden foto’s – blijkt dat Ed van der Elsken zijn zoon zeker iets heeft meegegeven, maar dat blijkt niet louter negatief. De erfenis onderzoekt wat een mens maakt en vormt. Genen, opvoeding of eigen keuze? En hoe werken herinneringen? Momenteel is in het Stedelijk Museum de tentoonstelling Ed van der Elsken – De verliefde camera te zien. Ook Daan is daar veelvuldig te bewonderen.

2Doc: De Erfenis, NPO 2, 4 april, 23:00 uur