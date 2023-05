Kijktip: 0,03 seconde • TV • 17-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Teledoc 0,03 seconde toont hoe klein de verschillen zijn tussen winnen en verliezen in de zwemsport.

Geen sportzomer? Er is anders ook zónder een EK of WK voetbal of Olympische Spelen genoeg topsport te zien op televisie. De Tour de France en Wimbledon zijn in de beslissende fase beland, het EK voetbal voor vrouwen (in eigen land, jaja) staat op het punt van beginnen en dan zijn er nog de wereldkampioenschappen atletiek en zwemmen. In het kader van dat laatste evenement brengt de NTR de Teledoc 0,03 seconde, over de strijd die topzwemmers dagelijks leveren om honderdsten van seconden sneller te kunnen gaan dan hun tegenstrevers.

Regisseuse Suzanne Roes volgt in aanloop naar de Olympische Spelen in Rio – maar dus in verband met het WK zwemmen nu pas op de buis – topzwemmers Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal (ze pakte goud!), Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman (ook goud!). Jarenlang trainden deze atleten, zes dagen per week, kilometers per dag, met dat ene doel als stip aan de horizon: een medaille op de Olympische Spelen, het hoogst haalbare in hun sport. Natuurlijk kunnen ze dit niet alleen. Hun familie, vrienden en coaches – Spartaanse methodes worden niet geschuwd – helpen om het heilige doel te bereiken.

De documentaire geeft een unieke inkijk in de opofferingen die gedaan worden in de jacht om de moordende concurrentie te snel af te zijn; een spel van honderdsten seconden, zo laat de titel al weten.

De afloop is bekend. In het zwembad wordt geen enkele plak behaald, een dieptepunt in de vaderlandse zwemgeschiedenis. Gelukkig zorgen de succesverhalen van Weertman en Van Rouwendaal in ‘het open water’ voor een prachtig slot, waardoor we als kijker toch met een goed gevoel achterblijven om de WK te gaan volgen. Gewoon vanuit de luie stoel. Vanaf 15 juli op NPO2.

Maandag 17 juli, NPO 2, 20:30 uur