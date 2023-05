Keegan-Michael Key en Cobie Smulders gecast in komedie van Netflix • Nieuws • 23-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft de cast van Friends from College bekend gemaakt. Het ensemble van de achtdelige komedieserie wordt aangevoerd door Keegan-Michael Key ( Key & Peele ) en Cobie Smulders ( How I Met Your Mother ).

Friends from College werd bedacht door Nick Stoller ( Forgetting Sarah Marshall , Get Him to the Greek , Bad Neighbours ) en zijn vrouw Francesca Delbanco. De serie volgt verschillende oude studievrienden, die allemaal aan Harvard studeerden. Inmiddels zijn ze rond de 40 en proberen ze hun carrières – die niet allemaal even succesvol zijn – te balanceren met hun gevoelens voor oude liefdes en andersoortige nostalgie naar vervlogen tijden. De cast van de serie wordt compleet gemaakt door Annie Parisse ( Vinyl ), Nat Faxon ( Married ), Fred Savage ( The Wonder Years , The Grinder ) en Jae Suh Park ( The Mindy Project ).

Stoller en Delbanco studeerden zelf ook aan Harvard, dus het lijkt erop dat het echtpaar hun eigen ervaringen zal gebruiken als inspiratie voor de show. Stoller regisseerde onlangs de sequel op Bad Neighbours en komt binnenkort met de animatiefilm Storks. Keegan-Michael Key – die ook een stem verzorgt in Storks – was recentelijk nog te zien in Keanu. Cobie Smulders maakt later dit jaar haar opwachting naast Tom Cruise in de aankomende sequel op de actiefilm Jack Reacher.