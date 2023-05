Katrina: American Crime Story wordt uitgesteld

Katrina: American Crime Story heeft vertraging opgelopen en wisselt daarom van plek met Versace: American Crime Story.

Ryan Murphy ( American Horror Story ) was in eerste instantie van plan om het succesvolle eerste seizoen van American Crime Story ( over de rechtszaak tegen O.J. Simpson ) op te volgen met een tweede seizoen over de misstanden tijdens de nasleep van orkaan Katrina. De cast (met Annette Bening Matthew Broderick en Dennis Quaid ) was al zo goed als compleet, maar de productie wordt nu doorgeschoven naar 2018. Het beoogde derde seizoen over de moord op Gianni Versace wordt nu naar voren gehaald. Daarin zal Edgar Ramirez de wereldberoemde modeontwerper spelen, terwijl Penelope Cruz gestalte geeft aan zijn zus Donatella Versace. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story – zoals de volledige titel luidt – moet begin 2018 op televisie debuteren.