Julia Stiles in nieuwe serie van Neil Jordan

Neil Jordan ( The Crying Game ) maakte een misdaadserie voor Sky Atlantic. Bekijk Julia Stiles in de trailer voor Riviera.

De thriller speelt zich af in de wereld van onbetaalbare kunstwerken en volgt de door Stiles gespeelde curator Georgina Clios. Wanneer haar schatrijke echtgenoot om het leven komt bij een mysterieuze explosie aan boord van de jacht van een Russische oliemagnaat, realiseert ze zich dat hun fortuin op een niet helemaal legale manier is verkregen en gaat ze op onderzoek uit. Lena Olin ( The Reader ) speelt de ex-vrouw van haar vermoorde man en ook Game of Thrones- acteur Iwan Rheon ( net gecast in The Inhumans ) is al eventjes in de trailer te zien. Julia Stiles kennen we van onder meer Save the Last Dance en de Bourne-films . Op tv speelde ze de hoofdrol in Blue en had ze een uitgebreide gastrol in het vijfde seizoen van Dexter. Ook voor Neil Jordan is Riviera niet het eerste tv-uitstapje. De regisseur van Interview with the Vampire , dat straks ook een tv-versie moet krijgen , was eerder verantwoordelijk voor The Borgias.