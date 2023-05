Julia Roberts mogelijk in serie van Sam Esmail

Het project is een adaptatie van de gelijknamige podcast, die draait om een welzijnswerker in dienst bij een geheime overheidsinstantie. Ze heeft daar te maken met een ambitieuze baas en een soldaat met PTSD. Haar verhaal wordt verteld aan de hand van opnamen van onder meer telefoongesprekken en therapiesessies. Volgens website Deadline zou Roberts (onlangs ook gecast in Today Will Be Different van HBO) de rol van de welzijnswerker gaan spelen. In de podcast verzorgt actrice Catherine Keener (Being John Malkovich) haar stem, terwijl verder ook David Schwimmer ( The People v.s. O.J. Simpson ) en Oscar Isaac ( Star Wars: The Last Jedi ) te horen zijn. Esmail zal zelf het scenario schrijven voor de tv-adaptatie van de podcast, die momenteel nog geen zender heeft.