John Cleese krijgt nieuwe sitcom op de BBC • Nieuws • 12-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bijna 40 jaar na Fawlty Towers keert John Cleese terug naar de BBC. Hij krijgt een hoofdrol in de komische miniserie Edith.

De 77-jarige Britse komiek zal in Edith te zien zijn met Alison Steadman (Gavin & Stacey) en Jason Watkins (Line Of Duty). Steadman speelt het titelpersonage; een weduwe die op het punt staat te hertrouwen met haar oude vriend Phil (Cleese), wanneer plots haar 50-jarige zoon Jason (Watkins) voor de deur staat met plannen om bij haar in te trekken. De terugkeer van Cleese naar de BBC is opvallend, omdat hij in 2015 nog kritiek uitte op de zender en vertelde er nooit meer te willen werken. Cleese noemt de scripts van Edith echter ‘de meest vermakelijke scripts die hij de afgelopen 100 jaar kreeg toegestuurd’ en de hereniging met Steadman, met wij hij in 1986 al te zien was in de film Clockwise, is volgens hem nog een grote reden om het project aan te pakken.

Het zesdelige Edith werd bedacht en geschreven door Charles McKeown, die eerder al een aantal scripts (Brazil, The Adventures of Baron Munchausen, The Imaginarium of Doctor Parnassus) op papier zette voor Cleese z’n oude Monty Python -collega Terry Gilliam.