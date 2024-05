Jim Henson: Idea Man: meer dan een poppenspeler

© Disney+

In Ron Howards eerbetoon aan de man achter Sesamstraat en The Muppet Show komt ook de minder florissante kant van Henson voorbij.

Jim Henson: Idea Man is vooral een lofzang op de man die overduidelijk meer was dan een poppenspeler. Filmmaker Ron Howard (A Beautiful Mind, 2001) laat in de documentaire zien hoe de in Mississippi geboren Henson furore maakt als creatief genie achter kindershows en maker van reclames. De Amerikaan was een van de eersten die poppen in close-up vatte, alsof het mensen waren. Hij bemoeide zich eigenlijk met het hele productieproces: met de mise-en-scène, met de kostumering van de poppen, met de verhaallijnen, met de casting en noem maar op. Hij was overduidelijk een workaholic.

Zijn kinderen, hij kreeg er vijf, leggen in de film uit hoe hij op zijn hoogtepunt, toen hij verschillende ballen (Sesamstraat, The Muppet Show) in de lucht moest houden eigenlijk áltijd aan het werk was of onderweg. Voor Sesamstraat in New York; voor The Muppet Show in Londen. Thuis is Henson vrijwel nooit en dat trekt al snel een zware wissel op zijn huwelijk met Jane Nebel. Halverwege de film ontstaat naast het beeld van de genie ook het beeld van een misogyn, die verwachtte dat zijn vrouw de kinderen zou begeleiden terwijl hij carrière maakte. Henson had, kortom, ouderwetse, seksistische gedachten over het huwelijk.

Daar had Howard best eens op mogen inzoomen. Misschien deed hij dat ook wel en heeft hij dat buiten de film gelaten. Hensons kinderen vertellen er in de documentaire in ieder geval vrij weinig over. Niettemin is die onbalans in Hensons leven wel een gegeven dat na het kijken van de film blijft hangen. Interessant is in die zin dat Jim Henson: Idea Man weer de aloude vraag stelt: beoordelen we de kunst, of ook de kunstenaar?