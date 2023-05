Jim & Andy: trailer voor Netflix-documentaire • Nieuws • 21-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jim Carrey verliest zichzelf in Andy Kaufman in de trailer voor Jim & Andy: The Great Beyond.

Eind jaren negentig werd Carrey door regisseur Milos Forman (Amadeus) uitgekozen om in de biopic Man on the Moon gestalte te geven aan de onnavolgbare Andy Kaufman (Taxi). Op de set ging Carrey, omringd door vrienden en familieleden van Kaufman, vier maanden lang volledig ‘method’ als de in 1984 overleden absurdist. Tussen de takes door bleef hij ‘in character’ als Kaufman en diens bizarre alter ego Tony Clifton. Voor zijn acteerprestatie in de film won hij een Golden Globe, maar ook zijn gedrag op de set werd gedocumenteerd door Kaufmans voormalige vriendin Lynne Margulies en zijn oude schrijfpartner Bob Zmuda. In de nieuwe Netflix-documentaire (geproduceerd door onder anderen Spike Jonze) zien we hoe Carrey en andere betrokkenen inmiddels terugkijken op deze periode.

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton – zoals de volledige titel luidt – is vanaf 17 november te bekijken op Netflix.