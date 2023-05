Jennifer Esposito krijgt vaste rol in S14 van NCIS • Nieuws • 13-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jennifer Esposito komt de cast van NCIS versterken. De Blue Bloods-actrice krijgt volgens Deadline een vaste rol in het veertiende seizoen van de misdaadserie op CBS.

Esposito zal gestalte gaan geven aan Alexandra ‘Alex’ Quinn; een ervaren agente, die haar werk in het veld vaarwel heeft gezegd om jonge rekruten te gaan trainen. Toch probeert de door Mark Harmon gespeelde Gibbs haar te verleiden om zijn team te komen versterken, omdat hij graag van haar intelligentie gebruik wil maken. Haar personage zal op 20 september debuteren in de seizoensopener. Naast Esposito krijgen ook Wilmer Valderrama ( That '70s Show ) en voormalig gastacteur Duane Henry dit seizoen vaste rollen.

Esposito speelde onder meer in series als Spin City en Samantha Who?. Meer recentelijk dook ze op in The Affair. Ze had al ooit eerder een vaste rol op CBS in Blue Bloods. Destijds gingen de zender en de actrice wat ongemakkelijk uit elkaar; door een medische conditie kon Esposito tijdens haar derde seizoen niet meer constant beschikbaar blijven, waardoor CBS haar – ondanks dat ze zelf aandrong op een aangepast draaischema – besloot te laten gaan.