Jennifer Connelly gecast in Snowpiercer-pilot • 08-06-2017

Oscarwinnares Jennifer Connelly maakt een zeldzaam uitstapje naar televisie. Ze krijgt een rol in de pilot voor Snowpiercer.

De proefaflevering van de futuristische dramaserie wordt gebaseerd op de gelijknamige film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho, die zelf onlangs nog Okja maakte voor Netflix. Net als de film speelt de serie zich af in een bevroren wereld, waar de overlevenden zich aan boord van een gigantische trein bevinden. In het voertuig is een klassensysteem ontstaan, waarbij de kloof tussen arm en rijk erg groot is. Connelly zal gestalte geven aan Melanie Cavill, een welgestelde passagier die werkt als omroepster en een fascinatie heeft voor de lagere klasse. De actrice maakte in de jaren tachtig haar debuut in Once Upon a Time In America en was daarna nog te zien in films als Labyrinth, The Rocketeer, Requiem for a Dream en A Beautiful Mind. Voor die laatste film won ze een Oscar.

Eerder was Daveed Diggs (Hamilton) al gecast in de pilot. De regie is in handen van Scott Derrickson, die eerder met Connelly werkte aan de film The Day the Earth Stood Still.