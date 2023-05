Jennifer Aniston en Reese Witherspoon samen in serie

Jennifer Aniston en Reese Witherspoon krijgen rollen in een nieuwe serie die zich afspeelt in de mediawereld.

Eerder was Witherspoon al te zien als de zus van Aniston in de sitcom Friends. Hun nieuwe (nog titelloze) project lijkt echter een dramaserie te worden, aangezien House of Cards -producent (en politiek consultant) Jay Carson het script zal gaan schrijven. De serie richt zich op het medialandschap van New York en dan op talkshows die ’s ochtends op televisie worden uitgezonden in het bijzonder. Beide actrices zullen de serie ook gaan produceren. Witherspoon was onlangs nog te zien naast Nicole Kidman in het bejubelde Big Little Lies op HBO. Aniston was na Friends niet meer op televisie te zien, maar ontving een aantal jaren terug nog een Golden Globe-nominatie voor haar hoofdrol in de dramafilm Cake.