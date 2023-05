Jeff Goldblum en Danny DeVito in Amazon-serie • Nieuws • 04-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jeff Goldblum en Danny DeVito komen naar Amazon. Ze krijgen de hoofdrollen in een nog titelloze komedie.

Hun personages zijn naar verluidt losjes gebaseerd op Simon en Garfunkel. Het verhaal van de serie draait om een ooit legendarisch duo, bestaande uit Matt Downey (Goldblum) en Arlo Finkleman (DeVito). De muzikanten hebben inmiddels een enorme hekel aan elkaar, maar moeten noodgedwongen toch weer samenwerken. Het project wordt geschreven door Tim Long (The Simpsons), Ron Howard en Brian Grazer (Arrested Development) zullen produceren. Goldblum, die komende zomer begint aan de opnamen van de nieuwe Jurassic Park-film, speelde op televisie eerder de hoofdrol in de detectiveserie Raines. DeVito won in de jaren tachtig verschillende prijzen voor zijn rol in de klassieke sitcom Taxi.

De nieuwe Amazon-serie zou voor DeVito gewoon te combineren zijn met zijn huidige bijrol in It’s Always Sunny in Philadelphia op FX. Zo heeft zijn It's Always Sunny-collega Kaitlin Olson momenteel eveneens de hoofdrol in het komische The Mick op Fox.