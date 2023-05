Jean-Claude van Johnson heeft trailer en releasedatum • Nieuws • 20-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jean-Claude van Damme leidt een dubbelleven in de trailer voor Jean-Claude van Johnson.

‘Nobody is going to die, except for all the people I’m going to kill’, vertelt Van Damme aan zijn bezorgde impresario Jane, die weet dat de acteercarrière van de Belg vroeger diende als dekmantel voor gevaarlijke undercoveroperaties. En nu wil Van Damme op zijn oude dag weer in actie komen om de liefde van een oude collega terug te winnen. Daarvoor pakt hij een klus aan in Hongarije, waar hij als dekmantel een rol in een actievolle verfilming van Tom Sawyer op zich neemt. De komische Amazon-serie werd bedacht en geschreven door Dave Callaham, scenarist van de jaren 80-actiehommage The Expendables. Bijrollen zijn er voor Kat Foster (‘Til Death) en Phylicia Rashad (The Cosby Show).

Jean-Claude van Johnson is de eerste echte tv-rol voor Van Damme, die voorheen enkel een zeldzaam gastrolletje speelde. De actieserie verschijnt op 15 december op Amazon.