Issa Rae onthult eerste teaser voor Insecure S2 • Nieuws • 16-06-2017

De tijd lijkt heel even stil te staan voor Issa Rae in de eerste teaser trailer voor het tweede seizoen van Insecure op HBO.

Rae gaf de teaser vrij via haar eigen YouTube-kanaal. Ze speelt zelf de hoofdrol in Insecure en treedt daarnaast opnieuw aan als schrijver en producent. De show is gebaseerd op haar succesvolle webserie Awkward Black Girl, die ze vorig jaar van HBO uit mocht bouwen tot een volwaardige tv-serie. Insecure draait om de vriendschap tussen twee jonge zwarte vrouwen, die telkens maar weer in ongemakkelijke situaties terecht komen. Rae speelt een fictieve versie van zichzelf en Yvonne Orji is te zien als haar beste vriendin Molly. Het tweede seizoen van Insecure bestaat uit acht afleveringen en gaat op 23 juli van start bij HBO. Bij ons in Nederland is de serie te bekijken bij Ziggo.

Het eerste seizoen van Insecure brak weliswaar geen kijkcijferrecords, maar kreeg wel veel positieve kritieken, ook van ons . Lees tot slot ook ons interview met bedenker Issa Rae.