Irvine Welsh's Crime: tweede seizoen start in februari bij de NPO

Dougray Scott keert terug als detective Ray Lennox in het tweede seizoen van Irvine Welsh's Crime: de zesdelige reeks is vanaf donderdag 29 februari te zien op NPO 3 en NPO Start. In het vervolg op het eerdere seizoen, waarin Lennox de verdwijning van een jong meisje onderzocht, gaat de geplaagde rechercheur weer terug aan het werk: een oud-collega is aangevallen door een mysterieus figuur en vraagt hem om hulp. Niet veel later vermoedt Lennox dat zijn nieuwe zaak verband houdt met een zeer verontrustende hotelaanval op een hooggeplaatst persoon en krijgt hij de indruk dat hij een seriemoordenaar op het spoor is. Joanna Vanderham is opnieuw te zien als detective Amanda Drummond. Het tweede seizoen werd wederom geschreven door Irvine Welsh (Trainspotting, Filth) en Dean Cavanagh.