Irvine Welsh's Crime: Schotse misdaadserie gaat in juli van start bij Canvas

De misdaadserie Irvine Welsh's Crime gaat deze maand van start op Canvas: vanaf 6 juli zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van de zesdelige reeks. Het tv-drama is een bewerking van het gelijknamige boek van Irvine Welsh, die onder meer bekend is als schrijver van het eveneens verfilmde Trainspotting. Dougray Scott (Mission: Impossible 2) geeft in Crime gestalte aan de geplaagde detective DI Ray Lennox, die in de misdaadfilm Filth (2013) al eens gespeeld werd door Jamie Bell. In de serie onderzoekt Lennox de verdwijning van een 13-jarig schoolmeisje, waarbij hij verwikkeld raakt in een gevaarlijk kat-en-muisspel met een moordenaar. Joanna Vanderham (Warrior) is te zien in de rol van zijn partner Amanda Drummond. Crime kreeg vorig jaar ook een tweede seizoen, dat wederom bestond uit zes afleveringen. Beide seizoenen van de serie, die afkomstig is van de Britse vod-dienst BritBox, zijn terug te kijken op NPO Plus.