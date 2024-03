Iron Reign (Mano de Hierro) S01E01: brute actie in haventhriller Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Eduard Fernández speelt een kingpin die de touwtjes in de haven van Barcelona stevig in handen probeert te houden.

Zakenman Joaquin Manchado (Eduard Fernández) regeert met harde hand over zijn bedrijf. Manchado beheert de grootste terminal in de haven van Barcelona. Hij bepaalt wie daar mag aanmeren, maar ook wie daar in drugs mag handelen. Iron Reign (Mano de Hierro) opent met een mededeling. In de Spaanse haven wordt in 2023 70.000 ton aan vracht verscheept, waarvan naar verluidt zo’n 10.000 kilo aan cocaïne. Er valt dus een hoop geld te verdienen, en tegelijkertijd zijn er logischerwijs ook veel belanghebbenden. In de eerste aflevering is te zien dat andere criminelen aan de stoelpoten van Manchado beginnen te zagen.

Dat gebeurt in de vorm van een brute schietpartij in de haven. Ironisch genoeg krijgt de zakenman op dat moment net een award voor beste ondernemer van het jaar. Ook ironisch: het moment dat Manchado tegen zijn schoonzoon Néstor (Jaime Lorente uit La Casa de Papel) opmerkt dat alle medewerkers van de haven mogelijk achter zijn rug om ergens in dealen - terwijl hij zelf nota bene een dealer is. Ondanks het feit dat die medewerkers officieel ambtenaren zijn, is hun salaris allesbehalve indrukwekkend. Paranoia domineert in die zin het begin van het eerste seizoen van de reeks.

© Quim Vives / Netflix

Naast Lorente zijn ook andere interessante Spaanse acteurs te zien, zoals Sergi López (Pan’s Labyrinth, 2006) en Chino Darín (El Reino). De serie betoont zich dus een platform voor getalenteerde acteurs. Daarnaast doet Iron Reign onder meer denken aan series als Over Water en Mocro Maffia, die ook raken aan drugshandel in grote havens. De Nederlandse kijker zal in die zin al enigszins ingevoerd zijn in dit onderwerp.