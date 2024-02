Iron Reign (Mano de hierro): Spaanse misdaadserie komt naar Netflix

Volgende maand gaat er een nieuwe Spaanse misdaadserie in première bij Netflix: vanaf vrijdag 15 maart kun je bij de vod-dienst kijken naar de zesdelige drugsthriller Iron Reign (of: Mano de hierro). Het drama speelt zich af in en rond de haven van Barcelona, waar dagelijks bijna 6000 containers arriveren. In die containers wordt per jaar zo'n 30.000 kilo aan cocaïne gesmokkeld, waardoor de plek zeer geliefd is bij drugscriminelen. Joaquin Manchado (Eduard Fernández) is de eigenaar van de grootste terminal in de haven en heeft samen met zijn criminele familie een hand in alle illegale activiteiten die er plaatsvinden. De verdwijning van een enorme vracht cocaïne leidt echter tot een keiharde oorlog die veel levens eist en zijn complete drugsimperium dreigt te doen instorten. Ook Chino Darin (El Reino) en Jaime Lorente (Denver in La Casa de Papel) zijn te zien.