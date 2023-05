Interview: Rob Urgert en Joep van Deudekom (Het Instituut) • NPO • 20-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In gesprek met de makers van het nieuwe populairwetenschappelijke Het Instituut. Wie wat zegt, is niet helemaal duidelijk, want tijdens het telefonische interview zaten ze samen in de auto en antwoordden ze als één.

In Het instituut sluiten jullie honderd mensen op in een voormalige kazerne om wetenschappelijke experimenten op hen los te laten. Welke proeven hebben jullie gedaan?

Een stuk of 45, variërend van: hoe eten Nederlanders een tompouce? Tot: schieten we liever op blanke of zwarte mensen?

Jullie hebben mensen op elkaar laten schieten?

Ja, wij hebben het computerspel Call of duty nagebouwd. Proefpersonen moesten met een alarmpistool in het donker over een schietbaan lopen. Daar stapten anderen op hen af, met een wapen of een stuk groente in hun hand. En die anderen waren blank of zwart.

Daar wilde vast geen universiteit aan meewerken.

Ha, er is contact geweest met de universiteit van Wageningen, maar daar hebben ze inderdaad te maken met ethische commissies, dus sommige experimenten zagen zij liever niet gebeuren.

Noem eens wat.

Wij wilden nagaan of mensen angstzweet kunnen ruiken. Dan heb je angstzweet nodig. Dus brachten we vijf proefpersonen met hoogtevrees 18 meter omhoog in een hoogwerker met een doorzichtige bodem, waarna we aankondigden dat ze naar beneden moesten springen. Dat moesten ze natuurlijk niet, maar we hebben zo wel genoeg zweet kunnen verzamelen.

Nog iets ontdekt waarvan we niet wisten dat we het wilden weten?

De tompouce. Wij hebben ongeveer elf verschillende technieken om zo’n ding op te eten aangetoond. En er zit één briljante manier bij – die wordt een hit.

Het instituut, donderdag 20 oktober, NPO 1, 21:30 uur