Interview: Gwendoline Christie (Game of Thrones) • 14-07-2017

Net als alle acteurs van Game of Thrones mag ook de boomlange Britse actrice Gwendoline Christie geen woord loslaten over het zevende seizoen, dat op 17 juli in Nederland van start gaat. Hoewel: 'Er gaan heel veel onverwachte dingen gebeuren.'



Maar dat de Britse actrice Gwendoline Christie tegenwoordig hetzelfde effect heeft, verbaast haarzelf nog steeds het meest. Geduldig neemt de 38-jarige Britse alle tijd voor selfies en handtekeningen. ‘Het blijft toch fantastisch dat mensen je werk zo waarderen? Bovendien hoort het erbij op een publieke plaats, waar je rondloopt om een nieuwe serie of film te promoten. De reacties zijn eigenlijk altijd positief, en een foto of een krabbel is een kleine moeite. Als ik echt in mijn privétijd zit, geef ik dat ook wel aan en dat begrijpen fans dan meestal ook wel.’

Bovendien is het lastig de boomlange ster met haar bleke huid te missen als zij langsloopt. Toch heeft Christie er altijd voor willen waken dat haar kenmerkende lengte niet haar leven zou domineren. ‘Op fysieke eigenschappen als lengte of huidskleur kan je geen enkele invloed uitoefenen,’ legt ze uit. ‘Dus ik heb mijzelf afgeleerd om mensen daar op te beoordelen, omdat ik wilde dat mensen dat ook niet bij mij deden. Je moet anderen beoordelen op hun daden en hun gedachten, en op wat ze presteren.’

De rollen waarmee zij doorbrak, zoals de sympathieke krijgsvrouw Brienne van Tart in Game of Thrones, sluiten aan bij die gedachten. ‘Veel fans laten mij weten het heel verfrissend te vinden eens een vrouwelijk personage in een serie te zien dat ook alleen maar handelt omdat zij het goede wil doen. Niet om sexy of aardig gevonden te worden. Daar ben ik best trots op.’

Met ‘onze’ Michiel Huisman heeft ze weinig ervaringen op de set. ‘ Game of Thrones is een serie met 18 miljoen personages, dus de kans dat je een andere acteur vaak tegenkomt is vrij klein.’ Maar over Carice van Houten, die al vier seizoenen schittert als tovenares Melisandre, is ze vol lof. 'Die vrouw is niet alleen een overdonderende actrice, maar ook schokkend mooi en onwaarschijnlijk grappig. Met haar heb ik de afgelopen seizoenen wel al een flink aantal scenes gedeeld. Ze is een genot om mee te werken. En ik was eigenlijk al fan van haar sinds ik Zwartboek van jullie Paul Verhoeven zag.’

Verder mag ze eigenlijk niets loslaten over het zevende seizoen van Game of Thrones; de acteurs moeten strenge clausules tekenen die hen verbieden ook maar íets prijs te geven over wat er te gebeuren staat. Oké, voor de Lagarde wil ze wel een minuscuul tipje van de sluier oplichten. ‘Er gaan veel onverwachte dingen dingen gebeuren,’ lacht ze met een dikke knipoog.

Net zo gesloten is ze over The Last Jedi, de nieuwe Star Wars-film waarin Christie later dit jaar te zien zal zijn. ‘Mijn carrière bestaat momenteel uit een aaneenschakeling van dromen die uitkomen,’ grinnikt de actrice. ‘Iedereen die op de set van Star Wars rondloopt, voelt zich stiekem een jongetje dat er ooit van heeft gedroomd aan een Star Wars-film mee te mogen werken.’

Game of Thrones S07, vanaf 17 juli

