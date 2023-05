Insecure S1: Hulde aan de zwarte vrouw • Recensie • 06-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Multitalent Issa Rae geeft met Insecure een bijzonder geestig (en wrang) beeld van de dagelijkse kwellingen van de zwarte vrouw.

De 29-jarige Issa (Issa Rae) werkt als enige zwarte vrouw bij een non-profitorganisatie in Los Angeles. Haar beste vriendin, advocaat Molly (Yvonne Orji), wordt op kantoor eveneens louter omsingeld door blanke collega’s. In deze ongepolijste komedieserie wordt het verhaal vanuit hun perspectief – die van de zwarte vrouw – verteld. De makers van Insecure , Issa Rae en komiek Larry Wilmore, draaien nergens om de hete brei heen. Het racisme en seksisme waarmee zwarte vrouwen in Amerika dagelijks te maken krijgen, is op geestig-intelligente wijze verwerkt in de eerste zes afleveringen die we mochten zien.

Zo oppert een van Issa’s collega’s tijdens een brainstormsessie dat kinderen uit een (zwarte) achterstandsbuurt wel een ‘trommelcursus kunnen volgen die helpt tegen agressie’. Met deze onbedoelde – en hilarische – discriminerende uitingen wordt geïllustreerd hoe dit soort voorstellen, uit de kokers van blanke weldoeners, zelden succesvol zijn. Tegelijkertijd moeten Issa en Molly zich wel aanpassen aan hun blanke werkomgeving. In de eerste aflevering wordt Issa al aangesproken op haar huidskleur: ‘Jij praat als een blanke meid.’ Later in het seizoen wordt Molly gevraagd of zij zich wel even wil ontfermen over de (zwarte) nieuwkomer op kantoor.

Wanneer de vrouwen zich hierover beklagen, wordt hen bitterheid verweten – ook door hun eigen (zwarte) vrienden. Hierop formuleert Issa het bewustzijn van de zelfverzekerde zwarte vrouw: ‘Zwarte vrouwen zijn niet bitter, ze zijn het alleen zat om genoegen te nemen met minder.’ In die uitspraak schuilt een zeker optimisme: een bewijs van vooruitgang. Hoewel die ontwikkeling wel mag worden versneld, getuige Rae’s verhaalwereld, waar nu al taboes op een luchtige wijze bespreekbaar worden gemaakt. Het kijken van Insecure is derhalve niet uitsluitend vermakelijk.

Insecure, vanaf 6 oktober op HBO