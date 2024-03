Innocent S01: moordmysterie vol sterke plottwists Netflix , Serie , Recensie • 30-01-2019 • leestijd 2 minuten • 239 keer bekeken • bewaren

De Turkse serie schat het niveau van de kijker hoog in, met sterke beeldtaal en sublieme plottwists.

Wie is nou eigenlijk de schuldige in het moordmysterie Innocent? Op die vraag zullen kijkers steeds een ander antwoord geven – afhankelijk van de aflevering die ze net gezien hebben. Zodra je de schuldige in het vizier hebt, komt een plottwist om de hoek kijken.

Innocent (in het Turks: Masum) gaat over een vredig plattelandsstadje, waar de gepensioneerde politiecommissaris Cevdet Bayrakci (Haluk Bilginer) en zijn gezin verwikkeld raken in een moordmysterie vol schokkende, verborgen geheimen. De serie volgt detective Yusuf (Ali Atay) die het mysterie probeert op te lossen. Dat blijkt allesbehalve makkelijk.

Onvoorspelbaarheid is de grootste troef van Innocent. Zo begint de eerste aflevering vanuit het perspectief van een nog onbekend personage in een auto, die wacht tot een gezin het huis verlaat. Het duurt even voordat we diens gezicht zien; de klassieke introductie van de ‘bad guy’. En die beeldtaal wordt bevestigd als de man inbreekt in het huis van het gezin dat we net hebben zien vertrekken. Maar dan loopt de dochter van die familie terug naar het huis: ze is iets vergeten. Gaat de inbreker zich verstoppen? Wordt het meisje vermoord? Of gebeurt er iets onvoorspelbaars? Innocent heeft de beeldtaal die we kennen van andere sterke 'whodunits', en aan de Turkse taal ben je na een kwartiertje gewend.

Innocent is nergens overdreven uitleggerig. Neem bijvoorbeeld de hallucinaties waarmee een Tarik (de zoon uit het gezin dat wordt meegezogen in het moordmysterie) te kampen heeft. In plaats van te laten zien dat hij medicatie slikt, of zijn psychische problemen in een dialoog naar voren te brengen, hallucineert de kijker met hem mee. Tarik zwemt in zee naar een vrouw, gaat op een rots zitten, en voert flirterige gesprekken met haar. Pas als een boot aankomt, zien we dat hij tegen de lucht aan het praten is.

Innocent beloont kijkers die eerst zelf nadenken. En kijkers die meepuzzelen: soms wordt een aanname in het plot bevestigd, dan weer keihard onderuit gehaald. Verslavend.

Innocent S01, vanaf 23 januari 2019 op Netflix