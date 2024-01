In the Land of Saints and Sinners: wederom kalme wraak van Liam Neeson Bioscoop , Film , Recensie • 28-12-2023 • leestijd 2 minuten • 765 keer bekeken • bewaren

© Dutch FilmWorks

Waarom willen huurmoordenaars toch altijd met pensioen? Altijd die wroeging, die een tikje laat komt. Liam Neeson is weer heel erg Liam Neeson in een vrij plichtmatige rol.

Het is 1974 en de terroristen/vrijheidsstrijders (hangt ervan af aan wie je het vraagt) van de IRA plegen aanslagen om Noord-Ierland onder Brits bewind vandaan te krijgen. Een clubje van hen blaast een kroeg op waar helaas net op dat moment wat kinderen op de stoep spelen. Die kleine doden komen de vier plegers van de aanslag op een klopjacht te staan. Ze schuilen op een verlaten stukje Iers platteland, waar toevallig ook ene Liam Neeson woont, die hier de naam Finbar Murphy heeft maar gewoon dezelfde vermoeide, door het leven getekende, eigenlijk heel sympathieke en inmiddels bijna pacifistische (huur)moordenaar is die Liam Neeson tot vermoeiens toe speelt, keer op keer op keer.

Als Curtis, de broer van de vrouwelijke leider van de terreurcel, zich - al schuilend voor de autoriteiten - aan een minderjarig buurmeisje vergrijpt, knalt Neeson hem natuurlijk af, want (bijna) gepensioneerde huurmoordenaars komen in films altijd voor één keertje terug van dat pensioen als daar een goede reden toe is. En pedofilie is altijd een goede reden. Als Curtis’ zus Doireann (Kerry Condon uit The Banshees of Inisherin)erachter komt wie haar broer heeft omgelegd, breekt een redelijk spannend kat-en-muisspel los tussen Liam en zijn jonge assistent-huurmoordenaar en de leden van de IRA-cel, dat tot een hoop doden leidt en tot een hoop droeve blikken van Liam Neeson, als de immer meewarige moordenaar tegen wil en dank (“íémand moet het doen…”).

© Dutch FilmWorks

Het eind kennen we en de strijd van de IRA is slechts het zoveelste decor dat als achtergrond dient voor de diepe melancholie van de onwillige moordenaar van wie Liam Neeson zijn rijk belegde boterham heeft gemaakt. Hij is er goed in. Niemand kan Liam Neeson zo goed spelen als Liam Neeson. Hij is een groot acteur, maar het zou wel fijn en hoog tijd zijn als hij zichzelf in deze repeterende rol van melancholieke moordenaar eens met pensioen stuurde. Want er is echt niets nieuws meer onder de zon.