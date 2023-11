In Love and Deep Water: flauw Japans moordmysterie op cruiseschip Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een butler en een passagier van een cruiseschip worden verliefd op elkaar terwijl ze een moord onderzoeken in weinig inspirerende knipoog naar het werk van Agatha Christie.

Er is weinig spannends aan het romantische avontuur dat In Love and Deep Water heet. De film voelt van meet af aan als een mislukte kloon van een Adam Sandler-productie, zie de twee Murder Mystery-films, die zijn geïnspireerd door het werk van Agatha Christie. In Love and Deep Water is qua leentjebuur spelen bij Agatha Christie van hetzelfde laken een pak. De plot is simpel: een butler (Ryo Yoshizwa speelt Suguru Ubukata) op een groot Japans cruiseschip dat op weg is naar de Egeïsche zee, heeft wel erg veel interesse voor een passagier (Aoi Miyazaki vertolkt Chizuru Banjaku).

Terwijl een romance ontstaat tussen de twee vindt er ook een moord plaats. Ubukata en Banjaku werpen zich direct op als de gelegenheidsrechercheurs van dienst. Wat volgt is een reis langs excentrieke personages (waaronder leden van de Yakuza, een koddige goochelaar en de vileine kapitein van het schip). Ondertussen fluisteren de twee elkaar toe terwijl ze aan de reling van het schip staan en de zonsondergang aanschouwen. De butler blijft de deerne consequent ‘madame’ noemen, waardoor veel scènes, ten aanzien van het klassenverschil tussen de twee, memoreren aan de asymmetrische scène tussen de personages van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio in Titanic (1997). Hoewel In Love and Deep Water eindigt met eens iets andere ontknoping.

© Netflix

Het slot van de film laat zich omschrijven als typisch Agatha Christie. De sleutelpersonages staan in een kringetje: een voor een delen ze hun bespiegelingen, terwijl beelden van bewakingscamera’s ook bepaalde zaken verhelderen. Rian Johnson (Knives Out, 2019) doet dat in sommige van zijn films ook, maar dan op een veel speelsere, zelfspotterige manier. Deze Japanse film zit zo vastgeroest in de clichés van het genre dat je bijna zou verwachten dat het schip door al die corrosie zou gaan zinken. Maar nogmaals: het is de Titanic niet.