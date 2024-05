In Good Hands 2: zoetsappig(er) vervolg op Turkse dramedy

In In Good Hands (2022) bleek Can (Mert Ege Ak) het biologische zoontje van Firat (Kaan Urgancioglu). Nadat Cans moeder Melisa (Asli Enver) in die film overleed, staan de twee er in In Good Hands 2 alleen voor. Althans, totdat Firat een nieuwe lover en Can zijn surrogaatmoeder ontmoet. Architect Sezen (Melisa Pamuk) blijkt de verlosser. Maar voordat het zover is moeten de personages, zoals gewoonlijk in dit soort zoetsappige films, nog een aantal obstakels nemen. Zo kampt Firat met een alcoholverslaving en vreest hij zijn vader achterna te gaan – terwijl hij er juist voor Can wil zijn.