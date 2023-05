Imposters krijgt een tweede seizoen

Inbar Lavi keert terug in een tweede seizoen van Imposters. De productie gaat komende herfst van start.

In de zwarte komedie geeft Lavi gestalte aan Maddie; een verleidelijke oplichtster die haar slachtoffers vaak achterlaat met een gebroken hart en een lege bankrekening. Ze komt in de problemen wanneer een aantal van haar oude doelwitten uit zijn op wraak. Imposters heeft bijrollen voor Rob Heaps, Parker Young, Marianne Rendón en Stephen Bishop. In het eerste seizoen was er tevens een gastrol weggelegd voor Kill Bill-actrice Uma Thurman. De serie werd bedacht door scenarist Adam Brooks ( Mozart in the Jungle ) en acteur Paul Adelstein (Private Practice). Momenteel zijn Lavi en Adelstein ook allebei te zien in de doorstart van Prison Break , die in Nederland wordt uitgezonden op Fox.