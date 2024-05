Illusions for Sale: The Rise and Fall of Generation Zoe: portret van zwendelaar Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

In aardige documentaire wordt geïllustreerd hoe de Argentijnse Leonardo Cositorto een imperium opbouwt met piramidespellen en aanverwante trucs.

Illusions for Sale: The Rise and Fall of Generation Zoe (El Vendedor de ilusiones: El Caso Généracion Zoe) draait om de zwendelpraktijken van de Argentijn Leonardo Cositorto. Hij houdt zich al vanaf de jaren negentig bezig met piramidespellen en andere dubieuze investeringsprojecten. Zo vertelt een collega van toen hoe hij onder de indruk was van Cositorto, die in een dure Toyota reed en pakken van Hugo Boss droeg. In archiefbeelden is te zien hoe hij deelnemers aan een seminar gouden bergen belooft, zolang ze maar in zichzelf en in het project dat hij aanbiedt geloven. En goud verblindt, zoveel is duidelijk.

De documentaire eindigt met een montage van een keur aan slachtoffers die door de jaren heen in Cositorto’s zwendels investeerden. Natúúrlijk hebben ze spijt. De ironie van dit soort documentaires, en dat ligt zeker aan de manier waarop ze het onderwerp brengen, is dat je bijna niet kunt begrijpen waarom je überhaupt je spaargeld in zo’n piramidespel zou stoppen. Alles wat Cositorto uitvreet klinkt dubieus. Neem bijvoorbeeld robotten die marktkoersen zouden kunnen voorspellen. Of de cursussen ‘neuromarketing’ die hij aanbiedt.

© Netflix

Tijdens de coronapandemie springt de oplichter slim in op de markt door zijn bezigheden via Zoom voort te zetten. De film illustreert hoe het sindsdien nog makkelijker is geworden voor oplichters om snel een groot publiek te krijgen. Je hoeft niet meer van deur tot deur, maar kan, zoals iemand opmerkt, met een Zoomcall honderden mensen tegelijk bereiken. Je zou kunnen zeggen: precies dat is een van de uitwassen van moderne technologie. Hoewel, dat blijkt telkens in dit soort documentaires, de intentie erachter niets met technologische vooruitgang te maken heeft, maar met kwaadwillende mensen.