Illegaal downloaden: waar blijven de boetes?

Mediaoverzicht 20 juni: Maxim Hartman versus Rafael van der Vaart en de vraag: waar blijven die aangekondigde boetes voor illegaal downloaden?

Downloaden is nu twee jaar illegaal, maar waar blijven de boetes voor individuele downloaders? NRC Next beschrijft waarom het zo lang duurt: de overheid gaat het niet doen (‘het politieke klimaat is tegen het aanpakken van individuele downloaders’), de anti-piraterijstichting Brein pakt liever de aanbodkanalen aan en de filmdistributeurs zelf weten niet wie achter de IP-adressen schuilen van de mensen die downloaden.