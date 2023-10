Ìjògbòn: Nigeriaans broddelwerk Netflix , Film , Recensie • 13-10-2023 • leestijd 2 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

Thriller over vier tieners die diamanten vinden oogt buitengewoon amateuristisch.

De plot van een goede film moet je eigenlijk in een zin kunnen vatten. Neem Uncut Gems (2019): een ietwat naïeve diamanthandelaar die zijn verantwoordelijkheid als gezinshoofd al enige tijd nalaat hoopt met een zeldzaam juweel alles weer goed te maken. Deze samenvatting leest overzichtelijk en hint daarnaast naar het feit dat alles in Uncut Gems in de soep loopt. De makers hebben in die zin meer te bieden dan een flinterdun verhaal. Dat is in het Nigeriaanse Ìjògbòn helaas niet het geval. De film draait om vier tieners die peperdure ongeslepen diamanten vinden en hopen daarmee afscheid te kunnen nemen van hun armoedige levens.

Ook in Ìjògbòn loopt alles in de soep. Maar waar dat in Uncut Gems leidt tot een opeenstapeling van hilarische verrassingen, laat het verloop van het verhaal in deze Nigeriaanse thriller zich wel raden. De diamanten zijn van een kwaadwillend figuur; andere schurken melden zich eveneens. De film speelt zich af in een klein dorpje: het is in die zin ook niet erg moeilijk om te achterhalen wie de diamanten heeft. Bovenal heeft scenarist Tunde Babalola de neiging om alle backstory (wie zijn de personages; waarom doen ze wat ze doen?) te expliciteren in de dialoog. Zoals wanneer een van de jongens tegen zijn vader zegt: ‘Ben je de armoede niet zat?’

Die aanpak resulteert in overbodige scènes. Ironisch genoeg betekent Ìjògbòn chaos in het Yoruba. De film is namelijk buitengewoon chaotisch gemonteerd. Dat heeft tot gevolg dat veel scènes amateuristisch ogen. En veel shots hebben geen functie. Er valt in die zin weinig positiefs aan te merken op Ìjògbòn.

