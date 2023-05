Iedereen gebruikt doping in Tour de Pharmacy • Nieuws • 10-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het dopinggebruik in de wielersport krijgt een veeg uit de pan van Andy Samberg en een indrukwekkende cast.

De HBO-nepdocumentaire Tour de Pharmacy speelt zich gedeeltelijk af in 1982, een donkere periode waarin veel wielrenners stijf van de doping naam wisten te maken. Vijf betrokkenen, onder wie Samberg, blikken terug op deze veelbewogen tijd. De cast bestaat verder uit onder anderen Orlando Bloom (Troy), Freddie Highmore (Bates Motel), Daveed Diggs (Hamilton), John Cena (Trainwreck), Kevin Bacon ( I Love Dick ), J.J. Abrams (Alias), James Marsden ( Westworld ), Danny Glover (Lethal Weapon), Dolph Lundgren (The Expendables) en heel veel slechte pruiken. Ook Mike Tyson en Lance Armstrong hebben rolletjes. Het project is een spirituele opvolger van 7 Days in Hell, een mockumentary waarmee Samberg eerder al het tennis op de hak nam.

Tour de Pharmacy werd geschreven door Murray Miller (King of the Hill). Jake Szymanski (Saturday Night Live) tekende voor de regie. De televisiefilm is op 8 juli te zien bij HBO.