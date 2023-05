Idols-finalist heeft Eva Simons nooit echt gesproken

Mediaovericht 8 juni: Smeets over zijn eerbetoon, Arno Vermeulen over de veiligheid op het EK en een wonderlijk interview met de Idols-finalisten.

Vanavond een Mart Smeets-eerbetoon bij DWDD. Hoewel, eerbetoon? Smeets in De Stentor : ‘In eerste instantie was ik het met de term eerbetoon niet eens. Zoiets past niet bij mij, daar voelde ik me ongemakkelijk bij. Maar bepaalde mensen in mijn leven die belangrijk voor me zijn hebben me gezegd: “Accepteer het nou, leg je erbij neer. Je verdient het, klaar.” Die woorden zijn zich gaan nestelen in mijn ziel. Bij nader inzien vind ik het wél eervol en grappig.’