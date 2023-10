I Woke Up a Vampire S01E01-02: computereffecten ogen akelig nep Netflix , Serie , Recensie • 17-10-2023 • leestijd 2 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

© Netflix

In gekunstelde coming-of-age-reeks is te zien hoe een 13-jarige ontdekt dat ze half-vampier is, met alle gevolgen van dien.

Carmie Henley (Kaileen Angelic Chang) wordt op een ochtend wakker als half-vampier. Ze had al een rare droom en blijkt ineens over superkrachten te beschikken. Deze fysieke verandering is een overduidelijke metafoor voor de lichamelijke transformaties die pubers doormaken. Het zal geen verrassing zijn dat Henley uitgerekend op haar 13-jarige verjaardag geconfronteerd wordt met haar nieuwe lijf. Haar nieuwe talent komt wel goed van pas: ze wil graag auditie doen voor de schoolmusical maar een narcistische schoolgenoot zit haar al tijden in de weg. Tijdens de auditie zorgt haar bewustzijn ervoor dat ze deze plaaggeest van het podium af werkt.

Maar aangezien ze naast haar vijand staat krijgt Henley, die verdacht wordt van duwen, wel de schuld en blijkt ze gedecideerder om te moeten gaan met haar krachten. Om twee redenen: de anderen mogen niet weten dat ze half-vampier is en ze mag haar krachten niet verspillen aan banale zaken. Al snel introduceert scenarist Tommy Lynch onder meer een vampierenjager (Zebastin Burjeau) die het op types als Henley gemunt heeft en wordt de boel ietsjes meer menens.

© Netflix

Spijtig aan I Woke Up a Vampire is dat de serie er bijzonder fake uitziet. Wanneer personages door omstandigheden worden verkleind en met een hoge stem beginnen te spreken, dan ziet dat er lachwekkend en gekunsteld uit. Tijdens andere scènes, gefilmd op daken in een stad, kan je duidelijk zien dat de kinderen klauteren over een filmset. Dat neppe karakter van de show roept een vraag op: waarom dan niet gewoon (gezien het beperkte budget) een mooi drama over een jonge vrouw en haar leven? Waarom dan wel al die effecten?

In het geval van I Woke Up a Vampire stelt het verhaal echter niets voor en zijn al die toeters en bellers vast bedoeld om dat te verbloemen.

I Woke Up a Vampire S01, vanaf dinsdag 17 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix