Hurricane Season: chaotische verfilming van boekenthriller Netflix , Film , Recensie • Vandaag

© Netflix

De moord op een heks in een Mexicaans dorp leidt tot een broeierige zoektocht in geëngageerd maar moeilijk volgbaar drama.

Hurricane Season (Temporana de Huracanes) is gebaseerd op het gelijknamige boek van Fernanda Melchor uit 2017. In Mexico wordt het boek steevast omschreven als onverfilmbaar: Melchor hanteert een non-lineaire verhaalstijl die op het witte doek moeilijk te volgen zou zijn. Niettemin waagde filmmaker Elisa Miller toch een poging. Met als resultaat een film die de meeste kijkers uitsluitend zullen begrijpen als ze het bronmateriaal hebben gelezen. Hurricane Season is namelijk bij vlagen een chaos. Sommige scènes tegen het einde van de film sluiten aan op momenten uit het begin. Heden en verleden wisselen elkaar voortdurend af. Je moet dus goed opletten.

Niettemin draait Millers film om een heks die dood wordt aangetroffen in een rivier nabij een dorpje aan de rand van het Mexicaanse Veracruz. De heks vormt het centrum van de film, net zoals zij (het personage is een trans vrouw) in het dorpje an sich een bijzondere rol vertolkte. Men vroeg haar graag om advies, en in ruil had zij graag seks met jonge mannen. Gaandeweg probeert de camera te achterhalen wie haar heeft vermoord door de opmaat naar de moord te tonen vanuit verschillende perspectieven: een piepjonge zwangere vrouw, een heimelijke homoseksueel, een homofoob.

© Camila Jurado / Netflix

Die personages willen allemaal de gemeenschap ontvluchten. Vanwege hun seksualiteit, of omdat hen iets is aangedaan. De grote boosdoener is het patriarchaat, getuige de vrouwen hatende taferelen in de film – mannen komen overal mee weg, in zekere zin. Dat doet Miller wel goed: invoelbaar maken hoe bepaalde delen van het Mexico van nu bijna onleefbaar zijn voor sommige minderheden. Dat maakt het des te treuriger dat ze de complexe verhaalstructuur van Melchor heeft aangehouden. Eigenlijk moet je de film twee keer zien, of dus eerst het boek lezen.