Humans verlengd met derde seizoen

De sciencefictionserie Humans is zeker van een derde seizoen. De nieuwe reeks moet in 2018 in première gaan.

Nog voor het debuut van Westworld op HBO, was Humans in Amerika al te zien op AMC, dat de serie produceert met het Britse Channel 4. Het verhaal speelt zich af in een wereld waarin de grens tussen mens en machine is vervaagd; mechanische mensen genaamd Synths maken inmiddels deel uit van onze dagelijkse levens. Hoewel ze gemaakt zijn om ons te helpen, blijken sommigen wel degelijk een eigen bewustzijn te hebben. Humans is gebaseerd op de Zweedse serie Real Humans. Rollen zijn er voor onder andere Gemma Chan, Katherine Parkinson, Lucy Carless, Marshall Allman en Carrie Anne-Moss. Het derde seizoen bestaat wederom uit acht nieuwe afleveringen. De opnamen beginnen in de herfst.