Hormoonrevolutie: hormoonhuishouding als obstakel

We praten niet over onze hormonen. Terwijl grip krijgen op je hormoonhuishouding van grote invloed kan zijn op je leven. Aan de hand van interviews met vier mensen vertelt de documentaire Hormoonrevolutie van Thorn de Vries over de kracht van hormonen.

Sharan Bala, Max Moszkowicz, Ryan Ramharak en Savannah Wolin hebben allemaal een andere hormoonhuishouding dan een gemiddeld mens. Het verhaal van Sharan gaat over de vaak onnodige chirurgie bij intersekse kinderen. Het verhaal van Ryan gaat over hoe het is om een kinderwens hebben en ouderschap te ervaren als non-binair trans persoon. Max vertelt over hoe TRT (testosteron replacement therapy) hem heeft geholpen zijn vermoeidheid en depressieve gevoelens te verslaan. Savannah vertelt over de afstand die zij ervaart tussen lichaam en geest, waarbij het soms voelt alsof testosteron haar emoties blokkeert. Ze staat op een lange wachtlijst voor hormonen.