Honour: tweede seizoen van Zweedse misdaadserie komt naar Canvas

Het nieuwe seizoen van The Sandhamn Murders werd onlangs uitgesteld, maar actrice Alexandra Rapaport is binnenkort wel weer op televisie te zien in een andere serie: het tweede seizoen van het Zweedse drama Honour (of: Heder) gaat zaterdag 9 december van start op Canvas. Honour volgt vier vrouwelijke advocaten die geweld tegen vrouwen bestrijden. In het tweede seizoen krijgt het viertal na het oppakken van de mannen achter de prostitutie-app Neat te maken met nog meer bedreigingen en haatmail, maar blijven ze stug doorgaan met hun werk. Naast Rapaport zijn ook Anja Lundqvist, Julia Dufvenius en Eva Röse te zien in de hoofdrollen. Lundqvist en Dufvenius ontwikkelden de serie samen met actrice Sofia Helin (Saga Noren in The Bridge).