Homicide: New York S01E01: Law & Order, maar dan écht Netflix , Documentaire , Serie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Dick Wolf produceerde een documentaireserie over de New Yorkse agenten door wie de makers van zijn televisieseries zich járen lieten inspireren.

In de door Dick Wolf geproduceerde reeks Homicide: New York laat de welbekende televisieproducent, bekend van titels als Law & Order en Chicago P.D., zien waar hij zijn inspiratie al die jaren vandaan haalt: true crime. De eerste aflevering draait om een grote moordzaak uit 2001, midden in Midtown Manhattan. In het appartement van aspirant-actrice Jennifer Stahl, die zelf ook bij de moordpartij omkomt, worden naast Stahl vier mensen aangetroffen die in ‘executiestijl’ zijn neergeschoten. De makers laten meteen de rechercheurs van toen aan het woord, die met hun getuigenissen moeiteloos de adrenaline van toen invoelbaar maken.

De met ietwat bravoure gebrachte oneliners moet je als kijker maar voor lief nemen. Zoals wanneer de lijkschouwer die de bewuste dag dienst had zegt: ‘In New York kom je echt niet zomaar weg met vijf moorden. We zullen je opjagen en we zullen je vinden.’ Wel knap is hoe de aflevering de moordzaak spiegelt. Hoe belangrijke informatie in de montage langzaam doorsijpelt aan de hand van vingerafdrukken, reconstructies en anderszins spannend speurwerk. En in elk interview lijken de makers, met misschien wel met Wolf voorop, te fluisteren: dit is echt gebeurd.

© Netflix

De anekdotes maken de openingsaflevering nog sappiger, zoals wanneer een rechercheur vertelt over de niveaus van ontkenning: ik heb het niet gedaan; ik weet ervan maar ik heb het niet gedaan; ik was erbij maar ik heb het niet gedaan; ik heb het gedaan. En tegen het einde van de aflevering, die zich dus in 2001 afspeelt, komt ook en passant nog even ter sprake dat een groot deel van die rechercheurs van toen ook betrokken raakte bij de nasleep van de aanslagen op 11 september. Dat is een trefzeker slotstuk, omdat die episode net als de moordpartijen waar de dienders aan werkten, nog steeds doorsuddert in het Manhattan van nu.